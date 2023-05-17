Altının gram fiyatı 1.262 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.262 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 1.261,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.262 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.400 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı günü yüzde 1,4 azalışla 1.989 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 1.988,4 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki borç limiti krizine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin aşılması halinde hükümetin nakit ihtiyacını karşılamak için tahvil satışlarını artıracağı öngörüsünün tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını belirterek, yükselen tahvil faizleri nedeniyle altının ons fiyatında satış baskısının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de şahin söylemlerini sürdürdüğünü aktararak, dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in, enflasyonun kontrol altına alındığına hala ikna olmak istediğini ve gerekirse faiz oranlarının daha da artırılmasını destekleyeceğini söylediğini hatırlattı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.