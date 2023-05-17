Aile Bakanlığı ile NEF Vakfından sosyal hizmet desteği için işbirliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile NEF Vakfı arasında Bakanlık kuruluşlarından faydalananlara sosyal hizmet desteği için iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Fatih Pekşen ve NEF Vakfı İcra Kurulu Başkanı Erden Timur tarafından imzalanan protokol ile, Bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından faydalanan ailelere, çocuklara, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına yönelik sosyal hizmet desteği verilecek.

Ayrıca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de işbirliği yapılacak.