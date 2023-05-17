Aksaray'da balkondan düşen kişi öldü
Aksaray'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 12:16, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 12:17
Osman Bozdemir (66), Fatih Mahallesi'ndeki evinin balkonundan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Bozdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Bozdemir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.