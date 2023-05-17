Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 12:39, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 12:40
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin Acıgöl ilçesinde olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.