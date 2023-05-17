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Tacirler, prim gün sayısını düşürecek düzenlemeyi bekliyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "4b", yani Bağ-Kur kapsamında yer alan işverenler için emeklilikte prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne indirilmesini öngören düzenlemeyi heyecanla beklediklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 12:48, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 12:49
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Tacirler, prim gün sayısını düşürecek düzenlemeyi bekliyor

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO yönetim kurulu üyeleriyle Ankara milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı değerlendirmede, Bakan Bilgin'in hangi makamda olursa olsun ülke ve millete faydalı çalışmalar yapacağına inandıklarını bildiren Baran, Bilgin'e Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandıracak önerilerini anlattı.

Baran, yaklaşık bir ay önce Bilgin'e gerçekleştirdikleri ziyarette, "4a ve 4b", yani SSK ve Bağ-Kur'lular arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğunu gündeme getirerek, Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi taleplerini ilettiklerini anımsattı.

Bilgin'in bu talebe olumlu karşılık vererek, esnaf ve küçük tacirlerin prim ödeme gün sayısının indirilmesini içeren bir çalışma içinde olduklarını açıkladığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Aralarında ATO üyelerimizin de bulunduğu işverenlerin prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne çekilmesi konusundaki müjdeniz bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, zatıalinize ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu açıklamalar üyelerimiz açısından büyük bir umut oluşturdu. Vergi vererek, istihdam sağlayarak, iş yeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan üyelerimiz, 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekliliğe hak kazanmayı heyecanla bekliyor."

Baran, ATO üyelerinin, düzenlemenin, EYT'lilerde olduğu gibi kanun çıktığında şartları uyanları kapsaması beklentisi içinde olduğunu da ifade etti.

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