İstanbul'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik davada mütalaa açıklandı

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2 tutuksuz sanık ve avukatları katılırken, 6 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il seviyesindeki yapılanmanın "şirket, ova" olarak isimlendirildiğini, İstanbul'da ise "il imamı/hadimi, erkek eğitim sorumlusu, kadın eğitim sorumlusu, finans sorumlusu, mağdur aile mesulü, izdivaç sorumlusu ve sosyal medya sorumlusu" olarak tanımlandığını kaydetti.

Mütalaada, ilçe seviyesindeki yapılanmanın "mağaza, yayla" olarak isimlendirildiği aktarılan mütalaada, ilçe yapılanması genel sorumlusunun, "ilçe imamı, hadimi" olarak aktarıldığı, onun altında mütevelli, müzahir esnaf ile görüşen "rehber" olarak adlandırılan örgüt mensuplarının faaliyet yürüttüğü ve toplanılan paraların rehberler aracılığıyla ilde faaliyet yürüten hadimlere veya finans sorumlularına ulaştırıldığı vurgulandı.

"Hadim" olarak faaliyet yürüten örgüt üyelerinin farklı maskeleme yöntemleri kullanarak eski mütevelli heyeti üyesi kişilerle görüştüğü kaydedilen mütalaada, finans sorumlusu örgüt üyelerinin ise yurt dışında bulunan örgüte müzahir kişilerden gelen, mütevelli kişilerden toplanan ve örgüte münferit olarak para yardımında bulunan kişilerden para topladığı belirtildi.

Mütalaada, toplanan paralar ile yeni il yapılanması içerisinde faaliyet yürüten kişilerin maaşlarının ödendiği, ayrıca örgütün çözülmeyi önlemek ve örgüt içi dayanışmayı arttırmak amacıyla KHK ile ihraç edilen, akrabası cezaevinde olan "mağdur" olarak nitelendirdikleri ailelere "mağdur aile mesulü" tarafından para yardımında bulunduğu ifade edildi.

Bu ailelerden, çocuklarını örgütün eğitim yapılanmasına dahil edenlere ve örgütsel aidiyet duygusu içerisinde olanlar ile örgütün ilerleyen süreçte (cezaevinden çıktıktan sonra) kendisinden istifade edeceği kişilerin ailelerine öncelik verildiği kaydedilen mütalaada, para yardımının dağıtımında çeşitli yöntem ve taktikler kullandıkları belirtildi.

Mütalaada bu paranın dağıtımına ilişkin ise açık görüşte elden verme, toplu ödeme, ortak tanıdık üzerinden ulaştırma, önceden belirlenen iş yerlerine emanet bırakma, kartsız işlemler üzerinden ATM transferleri, internet alışverişleri ile gönderilen kargolar içine iliştirme ve kadın yapılanması sorumluları üzerinden ev ziyaretlerinde teslim etme gibi çok farklı yöntem ve taktikler geliştirildiği anlatıldı.

Yapılan iletişim tespiti, dijital materyal incelemesi ve fiziki takiplerde, sanıkların sık sık bir araya gelerek eylem birliği içerisinde hareket ettiği vurgulanan mütalaada, FETÖ /PDY silahlı terör örgütü ve örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve benimseyerek yer aldıkları aktarıldı.

Mütalaada, etkin pişmanlık beyanlarına ilişkin, sanıkların yeni yapılanma ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığı ve bulundukları beyanın örgütün deşifresine herhangi bir katkı sağlamadığı, bu nedenle sanıklara etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiğinin altı çizildi.

Mütalaada sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7'şer yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 272 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı ve faaliyetleri anlatılıyor.

Terör örgütünün 15 Temmuz 2016 sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı, Türkiye'deki tabanı toparlamak amacıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine yeni bir yapılanmaya gittiği kaydediliyor.

Örgütün aldığı ağır hasarı onarmak ve yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadığı belirtilen iddianamede, güncel yapılanmanın sırasıyla feda grubu, talebe yapılanması, cezaevi-mağdur aileler yapılanması, finansal yapılanma, gaybubet (hayalet) yapılanma, serdengeçti grubu, ibn-i erkam grubu, baş yüceler gruplarından oluştuğu, ayrıca popüler internet oyunu üzerinden mesajlaştıkları ifade ediliyor.

İddianamede, FETÖ'ye yönelik faaliyet yürüten kişilerin deşifresi çalışmalarında, örgüt üyeleri arasında her şeyin düzeleceğine dair beklentinin yerini umutsuzluğa bıraktığı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış için zemin aradıkları, cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelere maddi destek sağlayarak moral ve motivasyonu arttırmaya çalıştıkları aktarılıyor.

Örgüt mensuplarının çocuklarının anne babalarından ayrı kalmalarının psikolojilerini olumsuz etkilediği, bu yüzden anne ve babalarının örgütsel faaliyetlerden uzaklaşmalarını istedikleri vurgulanan iddianamede, örgüt içerisinde faaliyet gösteren kişilerin aile içi anlaşmazlıklarının çözümü için "Aile Danışmanı" biriminin bulunduğu, bu birimde görevli kişilerin psikolojik destek sağladıkları bildiriliyor.

İddianamede, örgüt evi görünümünden uzak, evli olmayan birkaç kişinin yaşadığı evler için "spor evleri", yurt dışına çıkış anlamında "yüzme kursuna yazılmak", yurt dışına çıkış yapmak amacıyla harcanması planlanan para için ise "kurs fiyatı" tabiri kullanıldığı aktarıldı.

Örgütün güncel faaliyetler kapsamında aktif ve pasif şahısların sayılarının güncellenerek tablo oluşturulduğu kaydedilen iddianamede, geçmişte örgütle iltisaklı olup irtibatı kesilen kişilerin yeniden kazanılmasına çalışıldığı vurgulanıyor.

İddianamede, coğrafi bölgelere göre ayrılmış bölge yapılanmaları ve o bölgedeki ünite öğretmen yapılanması sorumlularının iletişim halinde olmalarının istenildiği ifade edilerek, sanıkların cezaevindeki FETÖ üyeleri için denetimli serbestlik süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılması amacıyla sosyal medya üzerinde örgütlendiklerine yer veriliyor.

Terör örgütünün yeni il yapılanmasında faaliyet gösteren firari bazı kişilerin takip edilmemek için bisiklet kullandıklarına, ters şeritleri, ara sokakları ve tek yön yolları tercih ettiklerine vurgu yapılan iddianamede, rehberlik fonu oluşturan örgütün bunu üyelerin motivasyonunda kullandıkları anlatılıyor.