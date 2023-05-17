Yine zırhlı araç 'kazası': 5 yaşındaki çocuk yaralı

Y.Y.'nin iç kanama riskine karşı Elazığ'da özel bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Olaya dair konuşan Y.Y.'nin ailesi, olayın "kaza" olduğunu ve çocuklarının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü aktardı.

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