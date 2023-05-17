YSK'dan itirazlara yönelik açıklama

YSK önüne gelen itirazları yasanın öngördüğü süre içerisine görüşecektir. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf şekilde devam etmektedir. YSK önde gelen itirazları yasanın ön gördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır."

''Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

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