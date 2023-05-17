'14 Mayıs'ta Ayasofya'yı yeniden özgür kılanlar kazandı'

Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği'ndeki koordinasyon toplantısı sonrası kentteki K2 Konteyner Kent'te incelemede bulundu.

Burada konuşan Karaismailoğlu, yeni dönemde Adıyaman ve Türkiye için yeniden güzel dönemin başlayacağını söyledi.

Depremlerin ilk saatinden itibaren kentte olduklarını ve çalışmaları titizlikle yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinin tamamında 350 ayrı çadır kentte 865 bin çadır kurduk ve 2 milyon 605 bin afetzedemize barınma imkanı sağladık. Ayrıca, kalıcı konutlar yapılıncaya kadar 348 konteyner kentte de yaklaşık 110 binin üzerinde konteyner kurularak 250 binin üzerinde afetzedemize geçici yuva temin ettik. Adıyaman'da da 35 çadır kentte yaklaşık 355 bin afetzedemiz, 16 bin 961 konteynerde de yaklaşık 35 binin üzerinde afetzedemiz barınmaktadır. Konteyner sayıları planlanan 43 konteyner kentte hızla artmaya devam etmektedir. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz."

Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazın kaldırılması için çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, bir yandan da yeniden inşa çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Depremlerde hasar gören illeri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Tüm afet bölgelerini topyekun omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa bir sürede hayatı normale döndürüyoruz. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla özel sektörümüzle sivil örgütlerimizle tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Maalesef bu başarıları daha önce yaşadığımız afetlerde görev alan AK Parti öncesi hükümetler gösteremediği için yaşanan acılar çok daha büyük olmuştu. 17 Ağustos ve Düzce depremlerini hatırlayın. Peki, o günlerle bugünler arasında ne fark var? Tabii ki Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti farkı var."

- 14 Mayıs seçimleri

Milletin 14 Mayıs seçimlerinde tepkisini sandıkta gösterdiğini belirten Karaismailoğlu, seçimde halkın depremlerden sonra Cumhurbaşkanı'na olan güvenini ispat ettiğini dile getirdi.

Kendileri için halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu anlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar bunu bilmez. Duymaz, umursamaz. İşte seçimden sonra deprem bölgesi için söylediklerini duydunuz. Onların milletle bir olması mümkün değil. Anlamaları mümkün değil. Milletin derdine derman olmaları mümkün değil. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Çok şükür bizleri yeniden görevlendiren Adıyamanlılar sayesinde, Türkiye sayesinde önce deprem bölgesinde sonra da tüm Türkiye'deki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız."

- "AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse yarışamaz"

Her zaman "önce deprem bölgesi" dediklerini ifade eden Karaismailoğlu, hep daha iyisini yapmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti belediyelerinin de AK Parti hükümetlerinin de 21 yıl içinde Türkiye'ye kazandırdıkları ortadadır. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Şimdi sizlerle birlikte Adıyaman'ı çok daha ilerilere taşıyacağız. Yaşadığımız acıları bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz."

Adıyaman'ı bir marka kent ve cazibe merkezi yapacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, seçimin galibinin Adıyaman ve tüm milletin olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"14 Mayıs'ta milletin değerlerini hiçe sayanlar kaybetti. Ayasofya'yı yeniden özgür kılanlar kazandı. 14 Mayıs'ta gizli pazarlıklarla koltuk kavgasına düşenlerin kaosu kaybetti. 21 yıllık istikrar, güven, cesaret, umut kazandı. 14 Mayıs'ta Kandil'den, Pensilvanya'dan talimat alanlarla kol kola gezenler kaybetti. Milletin onurunu, Türkiye'nin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü koruyanlar kazandı."

İkinci tur seçimlerinde seslerinin daha da gür çıkacağını belirten Karaismailoğlu, "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. Adıyaman, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz." diye konuştu.

Ülkeyi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam. Milletimizin umudu olmaya, güveni olmaya doğru adımlarla devam edeceğiz. Milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta sandıkta bitirecek." dedi.

Ziyarete, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, bazı milletvekilleri ve kurum yetkilileri katıldı.