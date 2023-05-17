Bakan Bozdağ, Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasını kınadı

Bozdağ, Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum. Almanya'nın bu tutumu teröristleri koruma altına alıp, haber verme görevini yerine getiren gazetecilere yönelik kabul edilemez bir tutumdur. Almanya'nın basın özgürlüğüne yönelik bu tutumunu kınıyor, gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum."