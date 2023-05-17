M. İnce'ye iftira atan 'Ankara Kuşu' hesabı yöneticisi yakalandı

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanı olacağını hesaplayan Ankara Kuşu hesabı yönetici Oktay Yaşar, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 1 hafta boyunca Muharrem İnce'ye para aldığı, elinde dekont olduğu belirterek iftirada attı. Muharrem İnce'nin çağrısına rağmen dekont paylaşımı yapamadı.

İnce'nin avukatı Fidel Okan, Oktay Yaşar hakkında savcılığa başvurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Ancak Oktay Yaşar 4 gündür aranmasına rağmen bulunamadı. Oktay Yaşar, yakalama kararı sonrasında 4 gündür sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunmadı. Oktay Yaşar Emniyet tarafından bugün itibariyle yalandı