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Erdoğan: Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığı sayesinde, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma, çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 17:00, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 17:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına seslendi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Oldukça zengin bir atmosferde geçen seçimlerin hamdolsun başarıyla tamamladık. TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı 322 milletvekili ve yüzde 49,5 oy oranıyla mecliste çoğunluğu elde etti. Buna karşılık karşımızdaki ittifak yüzde 35'te onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10,5'te kaldı.

Böylece milletimiz ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs'ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı.

Bu seçimlerde cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla katılımda yüzde 87'yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52,6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49,5'te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018'i fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. İlk turda aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir.

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyonda sergiledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler ve bu kesime ait STK'lar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otelleri depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü kepazeliği sergiliyorlar.

Biz sosyal medyayı çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde bu mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla ilişkisini biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatı da kopmuş

Biz sosyal medyayı çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde bu mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla ilişkisini biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatı da kopmuş.

Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz.

Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığı sayesinde, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma, çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın, tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın, tüm şartları yerine getirilerek, bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Rus dostlarımız, Mykolayiv ve Olvia limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz.

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