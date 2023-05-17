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Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 17:18, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 17:29
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Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

Eflani ilçesine bağlı Çalıkahvesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İlk bilgilere yakınlarının cenazesi için Selalmazlar köyüne giden Yaşar Umur idaresindeki 78 SU 342 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç Çalıkahvesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre sürücü Yaşar Umar ile otomobilde bulunan Ayşe Umar olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer yandan, isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, yanında bulunan 2 kadın ile birlikte ambulanslarla Karabük'e sevk edildi.

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