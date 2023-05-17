Sivaslı bekçi güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi İsa Bülbül, ilk önce benzinle çalışan gokart tasarladı.

Bu aracın yakıt performansından memnun kalmayan Bülbül, bu kez güneş enerjisiyle çalışan araç yapmak için kolları sıvadı.

Bülbül'ün yaklaşık 1,5 ayda 45 bin lira harcayarak tasarladığı tavanında güneş panelleri bulunan araç, sıfır yakıt maliyetiyle dikkati çekiyor.

İsa Bülbül, AA muhabirine, kendi imkanlarıyla aldığı malzemeleri, kaynak makinesi, matkap ve çeşitli iş makineleri kullanarak bir araya getirdiğini ve aracı tasarladığını söyledi.

Sıfır yakıt maliyetiyle 1500 kilometre yol kat ettiği araçta hız sabitleyici de bulunduğunu anlatan Bülbül, aracın manuel veya otomatik vites olarak kullanılabildiğini dile getirdi.

Bülbül, aracı çiftçilikle uğraşan babasının tarlasına gidip gelmekte de kullandığını belirtti.

Boş vakitlerinde aracı geliştirmek için çalıştığını ifade eden Bülbül, lüks otomobillerde bulunan birçok özelliği de ilave etmek istediğini sözlerine ekledi.