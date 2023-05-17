Ankara Valiliği uyardı: Bu ilçelerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor

Yarın Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilen açıklamada, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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