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Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Bu başarı Türkiye'nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrara dair umutlar her zaman diri kalacaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 18:34, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 18:33
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Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin, "Bu başarı Türkiye'nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya müjde vererek "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi." açıklamasını yaptığını anımsattı.

Fahrettin Altun, "Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye'nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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