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2 kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

Ankara'da akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, bıçakla saldırdığı kız kardeşini öldürdü. Erkek kardeşini de yaralayan şahıs, balkondan atlayıp kaçarken polis tarafından yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 18:45, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 18:35
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2 kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

Olay, Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, akıl sağlığı yerinde olmayan Şahin Ş., husumetli olduğu kardeşleri Songül Ş. (23) ile Abbas Ş.'nin bulunduğu eve geldi. Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin Ş. evdeki bıçakla kardeşlerine saldırdı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan Abbas Ş. yaralı halde evden kaçmayı başarırken, öğretmen olduğu öğrenilen Songül Ş. ise vücuduna aldığı çok sayıdaki bıçak darbesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Songül Ş.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı kardeş Abbas Ş.'nin de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Genç kızın ölüm haberiyle sarsılan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Balkondan atlarken yakalandı

Şahin S.'nin ise dehşet estirdiği evin balkonundan zafer kutlar gibi hareketler sergilediği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalışan saldırgan kardeş yakalanarak gözaltına alınırken, kan dolduran olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

"Balkona gelip, zafer kutlar gibi hareketler yaptı"

Olayın tanıklarından Ayşegül Aksoy, "Bağırma seslerini duyunca pencereden dışarıya baktım. Bir adam ve kadın vardı. İkisi kardeşmiş. Biraz tartıştılar. Saldırganın elleri kan içerisindeydi. Önce evden saldırıya uğrayan diğer kardeşi çıktı. Yaralanmıştı. Taksiyle gitti. Bir dakika sonra saldırgan evdeki kız kardeşini bıçaklamaya başladı. Bıçağı kardeşinin her tarafına vuruyordu. Elinde de balta vardı. Çevredekiler de içeriye bir şeyler attı, saldırgan dursun diye ama durmadı. Ardından da saldırgan balkona gelip zafer kutlar gibi hareketler yaptı. Polisler gelince de balkondan atladı. Yakalanıp gözaltına alındı. Aile içi husumetten olmuş olay" dedi.

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