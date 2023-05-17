Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin Ankara il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti teşkilatına seslenen Erdoğan, ''İkinci tur için rehavete kapılmadan çalışmalıyız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2. TUR SEÇİM PROGRAMINI AÇIKLADI

28 Mayıs'a kadar ne yapacağız? Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'daki şoför esnafıyla cuma günü hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz. Hafta sonu deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Salı günü deprem bölgesinde iki şehrimizi ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz eksik varsa gereken talimatları vereceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek boynumuzun borcudur. 28 Mayıs'a kadar kimseyi yormadan yolumuza devam edeceğiz. Ruberu yüz yüze çalışmalara ağırlık vereceğiz.