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Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den

Seçimlerin ardından Meclis'e girmeye hak kazanan 30 yaşında altındaki 5 ismin 4'ü AK Parti sıralarından...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 01:01, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 01:02
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Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den

14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye kararını verdi.

Seçimlere rekor düzeyde bir katılım oldu ve vatandaşlar tercihini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak milletvekilliği seçimleri kesinleşti.

30 yaş altında 5 milletvekili TBMM'de görev yapmaya hak kazandı.

En genci AK Parti'den

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir, 25 yaşla parlamentonun en genç milletvekili olacak.

2018 seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.

Rümeysa Kadak yeniden seçildi

İstanbul 3. Bölge'den yeniden milletvekili seçilen Rümeysa Kadak'ın (27) yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı (29) ve İzmir 2. Bölgeden milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan (30) da parlamentodaki yerini alacak.

Yeşil Sol Parti'nin Mardin'den aday gösterdiği 28 yaşındaki psikolog Beritan Güneş Altın da genç milletvekilleri arasında yer buldu.

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