AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde geçerli oylar salt çoğunluğu sağlayamadı, cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı. AK Parti, ara vermeden hazırlıklara başladı. Öncelik sandığa gitmeyen ve Oğan'a oy veren seçmen kitlesi olacak, STK'lar üzerinden seçmene ulaşılacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 07:17, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 07:22
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için hazırlıklara başlayan Ak Parti'de yaklaşık 12,4 milyon seçmene yönelik ince hesaplar yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kucaklaşma siyasetine devam edileceğini açıklamasının ardından çalışmalar, sandığa gitmeyen 8,3 milyon seçmen ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a oy veren 2,8 milyon seçmen ve geçersiz oy kullanan 1,2 milyon seçmen üzerine yoğunlaşacak.
Ayrıca oy veren - vermeyen ayrımı yapılmayacak, propaganda dili yumuşatılacak.