MİT'ten bahar temizliği: 15 günde terör listesine 'üst düzey' 7 çizik

Başlatılan operasyonda iki günde toplam beş terörist etkisiz hale getirilirken, MİT ise 15 günde terör listesine 'üst düzey' 7 çizik attı.

Şırnak Bestler- Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan beş kahramanın kanları yerde kalmadı.

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