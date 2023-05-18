MİT'ten bahar temizliği: 15 günde terör listesine 'üst düzey' 7 çizik
Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan beş kahramanın kanları yerde kalmadı. Başlatılan operasyonda iki günde toplam beş terörist etkisiz hale getirilirken, MİT ise 15 günde terör listesine 'üst düzey' 7 çizik attı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 07:28, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 07:22
Kış aylarında yapılan operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, havaların ısınmasını fırsat bilen terör örgütünün sözde yöneticilerine nefes aldırmıyor.
Şırnak Bestler- Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan beş kahramanın kanları yerde kalmadı.
Başlatılan operasyonda iki günde toplam beş terörist etkisiz hale getirilirken, MİT ise 15 günde terör listesine 'üst düzey' 7 çizik attı.
YEŞİM ERASLAN