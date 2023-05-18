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EYT'de eksik prim detayı: Emekli aylığı bağlanmıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvurusu sayısı 1 milyon 800 bini geçmiş durumda. Başvuran vatandaşlardan 1 milyon 200 binin emeklilik işlemi tamamlandı. EYT'de emekli aylığı bekleyen vatandaşların en çok dikkat etmesi gereken husus ise eksik prim günü detayı. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 08:05, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 08:27
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EYT'de eksik prim detayı: Emekli aylığı bağlanmıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 200 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı.

Başvuru sayısı ise 1 milyon 800 bini geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor.

Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ

EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.

Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor.

Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgahın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabiliyor.

İki bin liralık ikinci bayram ikramiyesi de Kurban bayramının başlayacağı 28 Haziran'dan önce yatacak.

SSK'LILAR BAŞI ÇEKİYOR

EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor.

Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor.

Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Bu yıl için emekli EYT'den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın başvuruda yoğunluk olmadı.

Özellikle kamuda emekliliği hak edenler emekli olmak istemiyor. Bugün itibariyle öğretmen, polis gibi kamu çalışanları 20 bin liranın üzerinde maaş alırken emekli olup gelirlerinin düşmesini istemiyor.

BAĞ-KUR'LULAR GSS BORCUNU KAPATMALI

GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor.

Kısmi ve yarı zamanlı çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor.

Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.

EYT'LİYE DE REFAH PAYI

EYT kapsamında emekli olanlar da temmuz ayında hem zam hem de refah payı alacak. En düşük emekli aylığı 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 7 bin 500 liraya, geçen yıl 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı.

Şimdi de 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.

Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

HAZAL ATEŞ

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