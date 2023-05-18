Dünyanın en eski İbranice İncil'i açık artırma ile satıldı

DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
Meclis'in eğitimci vekilleri
Meclis'in eğitimci vekilleri
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Motorine 76 kuruş zam bekleniyor
Motorine 76 kuruş zam bekleniyor
AK Parti'de yeni kabine hesapları: Mehmet Şimşek ismi masada
AK Parti'de yeni kabine hesapları: Mehmet Şimşek ismi masada
EYT'de eksik prim detayı: Emekli aylığı bağlanmıyor
EYT'de eksik prim detayı: Emekli aylığı bağlanmıyor
Meteoroloji'den 6 bölge, 25 il için uyarı: Sağanak ve fırtına vuracak
Meteoroloji'den 6 bölge, 25 il için uyarı: Sağanak ve fırtına vuracak
AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen
AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen
İki fakülte kuruldu, bir fakültenin adı değişti
İki fakülte kuruldu, bir fakültenin adı değişti
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı
Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı
'AA'nın verileri ile YSK verileri yüzde 99,99 oranında tuttu'
'AA'nın verileri ile YSK verileri yüzde 99,99 oranında tuttu'
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
Depremzedeler otellerde kalmaya devam edecek: Parasını devlet ödeyecek
Depremzedeler otellerde kalmaya devam edecek: Parasını devlet ödeyecek
Ankara Valiliği uyardı: Bu ilçelerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor
Ankara Valiliği uyardı: Bu ilçelerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor
ENAG'ın başındaki isim seçimi 'hırsızlık' olarak nitelendirdi
ENAG'ın başındaki isim seçimi 'hırsızlık' olarak nitelendirdi
Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest bırakıldı
Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest bırakıldı
2022 yılında en çok el değiştiren otomobil markaları
2022 yılında en çok el değiştiren otomobil markaları
Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri
Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri
Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi
28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
Ana sayfaHaberler Dünya

Dünyanın en eski İbranice İncil'i açık artırma ile satıldı

Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'inin 38,1 milyon dolarlık fiyata satıldığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 08:12, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 08:11
Yazdır
Dünyanın en eski İbranice İncil'i açık artırma ile satıldı

Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'inin 38,1 milyon dolarlık fiyata satıldığını duyurdu. Bin 100 yıllık bir el yazması olan ve "Codex Sassoon" olarak bilinen İncil'e en yüksek teklifi veren isim ABD'nin eski Romanya büyükelçisi ve Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Alfred H. Moses oldu. İncil'in İsrail'deki ANU Yahudi Halkı Müzesi'nin ABD'deki destekçileri adına satın alındığı ve aynı müzeye bağışlandığı belirtilirken, verilen teklifin ise şimdiye dek bir kitap veya belge için verilen en yüksek rakamlardan biri olduğu öğrenildi.

Beklenenden ucuza satıldı

Sotheby's Müzayede Evi, fiyatın Leonardo da Vinci'nin Codex Leicester el yazması için 1994'te ödenen 30,8 milyon doları aştığına dikkat çekerken, verilen rakam buna rağmen şubat ayında yapılan 50 milyon dolarlık tahmin ve 2021'de herhangi bir kitap veya belge için ödenen en yüksek rakam olan ve ABD Anayasasının ilk baskısı için verilen 43,2 milyon doların altında kaldı.

Adını eski sahibinden alıyor

900'lü yıllarda yazılan Codex Sassoon, adını 1929'da kitabı satın alan ve 20. yüzyıl Yahudi ve İbrani el yazmalarının en önemli koleksiyonerlerinden olan David Solomon Sassoon'dan alıyor. Kitabın Yahudi sözlü geleneği ile modern İbranice İncil arasında bir köprü görevi görmesi nedeniyle önem taşıdığı belirtiliyor. Codex Sassoon'un ayrıca İbranice İncil'in ciltli bir el yazması olan "Halep Codex" ve İbranice İncil'in en eski eksiksiz el yazmalarından biri olan "Leningrad Codex'ten" daha eski olduğu biliniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber