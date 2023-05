Türkiye'nin en önemli 5 dijital içerik platformu

İlandır

Rakamlar, Türkiye'deki internet penetrasyonunun %83,4 olduğunu gösteriyor. Hal böyle olunca dijital içerik platformlarına yolumuz mutlaka düşüyor. Bu yazımızda kimilerinde eğlenip güldüğümüz, kimlerinde kendimizi geliştirdiğimiz, Türkiye'nin en önemli 5 dijital içerik platformunu sıralıyoruz.

Rakamlar, dijital dünyayla aramızdaki ilişkide bir şeyler olduğunu söylüyor. Meltwater ve We are Social tarafından hazırlanan Dijital 2023 araştırmasına göre, 2022'de dünyanın dijital davranışları, pandemi yıllarıyla karşılaştırıldığında bile, yıllardır gördüğümüz en derin değişikliklerden bazılarını gösterdi. Bugün dünyada 5,16 milyar internet kullanıcısı var - ki son 12 ayın artışı %1,9 - ve bu da dünya nüfusunun %64,4'ünün artık online olduğu anlamına geliyor. Peki en çok ne yapıyoruz internette? Bilgi arıyoruz, ailemiz ve arkadaşlarımızla haberleşiyoruz ve güncel etkinlik ve haberleri takip ediyoruz.

Aynı araştırmada Türkiye'deki internet penetrasyonu da %83,4 olarak ölçülüyor. Günde 7 saat 20 dakikamızı internete bağlı olarak geçiriyoruz. Bu 6 saat 37 dakika olan dünya ortalamasından neredeyse 1 saat fazla. Dile kolay, Türkiye'deki internet kullanıcıları her günlerinin neredeyse üçte birini internete bağlı geçiriyor! İş, eğlence, alışveriş, müzik, video, eğitim, bilgi edinme, finansal işlemler gibi başlıkların hepsinin internete taşındığını düşündüğümüzde, asla şaşırmıyor aksine bu rakamlara hak veriyoruz.

İnterneti yalnızca işlerimizi tamamlamak için değil, eğlenmek, öğrenmek, kendimizi geliştirmek için de kullanıyoruz. İşte tam da burada günümüzü güzelleştiren dijital içerik platformları devreye giriyor. Bilgiyi demokratikleştiren internetin nimetleri arasında sayılan bu platformların birçoğunu biliyor, hatta kullanıyor olabilirsiniz. Bilmediğiniz platformlardaki fırsatları, birbirinden nitelikli içerikleri keşfetmek için hepsine bir şans vermenizi öneriyoruz. Hazırsanız, Türkiye'nin en önemli 5 dijital içerik platformunu sıralamaya başlıyoruz!

Kendini geliştirmek isteyenlerle ürettiği içerikleri gelire dönüştürmek isteyenleri buluşturan dijital içerik pazaryeri: Accessland.live

İnternetin bilgiye erişimi demokratikleştirdiğinden söz etmiştik. İşte Accessland bu gerçeği kanıtlayan dijital içerik platformlarının başında geliyor. 2020'de Nihal Temur Ocak tarafından kurulan Accessland, Accessland.live adresinde mühendislikten motivasyona, finansal modellemeden resime, hafıza tekniklerinden insan kaynaklarına, astrolojiden dijital pazarlamaya, dil öğreniminden e-ticarete, oldukça zengin bir kategori yelpazesinde, birbirinden nitelikli eğitmenlerin içeriklerini sunuyor.

Kendini geliştirmek ve kariyerine yön vermek isteyenler için sınırları ortadan kaldıran Accessland, online öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılıyor. Accessland.live ziyaretçileri, sertifikalı online eğitimlere grup olarak ya da tek başlarına katılarak hem sertifika almaya hak kazanabiliyor, hem de kendilerini diledikleri konuda geliştirebiliyor. Farklı konularda uzmanlık kazanmış kişilerin webinar, canlı yayın, podcast, video, konferans gibi araçları kullanarak sunduğu eğitim serileri arasında herkesin ilgi alanına hitap eden bir eğitim bulması mümkün dersek, abartmış olmayız.



Doğrusu Accessland'i bir dijital içerik pazaryeri olarak adlandırmak da gerekiyor. Zira Accessland.live, içerik üreticisi olan herkese, çeşitli alanlardaki uzmanlıklarını sesli veya video içeriklerle gelir elde edebileceği bir gig ekonomisi modeli de sunuyor. Ücretsiz içerik hesabı açan kimseler, kolay kullanımlı bir panel üzerinden içeriklerini Accessland.live platformuna yükleyerek ön ödemeli satışlarla pasif gelir elde etme şansı yakalayabiliyor.

Öte yandan dileyenler, Accessland Satış Ortağı programına katılarak, platformdaki ücretli eğitimlerin satışında aktif olarak görev alabiliyor ve onlara verilen özel bağlantılar üzerinden satılan içeriklerden pay elde edebiliyor. Accessland'in zengin içerik evrenini keşfetmek isteyenleri bu bağlantıya alalım.

Öğrenmeye doyamayanların adresi: Udemy

İnternetin en büyük öğrenme merkezlerinden biri olarak konumlanan Udemy, 2007 yılında Eren Bali, Oktay Çağlar ve Gagan Biyani tarafından kuruldu. Eren Bali'nin canlı bir sanal sınıf için geliştirdiği yazılımı bir iş modeline ve dev bir platforma dönüştüren Udemy, her ay yayımlanan yeni kurslarla zenginleştirdiği içerik kütüphanesinde 213 bini aşkın online video kursa ev sahipliği yapıyor. Aylık abonelik modeliyle çalışan Udemy, özellikle işletme, girişimcilik, programlama, akademik konular, sanat, dil gibi konulardaki eğitimleriyle kullanıcılarına çok sayıda eğitmen tarafından yönetilen faydalı içerikler sunuyor. İşyerinde açılan yeni bir pozisyon için yeni bir yetkinliğe mi ihtiyacınız var? Kendinizi ilgi duyduğunuz bir konuda geliştirmeye mi başlamak istiyorsunuz? Üniversite derslerinizi geçerken size yardımcı olacak bir kurs arayışınız mı var? Udemy'de aradığınızı bulabileceğinizi düşünüyoruz. Yazılım dili Python ile kariyer olanaklarınızı artırmak, çizim dersleriyle ile yaratıcı yönünüzü keşfetmek, veri bilimiyle büyük veri çağına hazırlanmak, işletme kurslarıyla etkili hitabet yeteneği kazanmak isterseniz Udemy'yi bu adresten ziyaret edebilirsiniz.

Gürültüsüz internet dergileri: Aposto

Aposto'yu hepimiz her sabah 07.00 sularında gönderdikleri özet, hap gibi gündem bültenleriyle tanıdık. Türkiye'den ve dünyadan iş dünyası, finans, ekonomi, politika, spor, kültür gibi alanlardaki gündemleri her sabah e-posta gelen kutularına ulaştıran Aposto, Aposto Gündem'le başladığı yolculuğuna bugün birbirinden farklı kategorilerde üretilen bir yazılı içerik evreniyle devam ediyor. Hem internet platformundan, hem mobil uygulamasından hem de e-postalar aracılığıyla erişilebilen Aposto'nun pek çok içeriği de ücretsiz olarak okunabiliyor. Aposto okurları 100'den fazla özgün yayında farklı temalarda teknolojiden politikaya, spordan kültüre, yeme içmeden gezi ve seyahate odaklanan haber ve makalelerle karşılaşabiliyor. Premium modelini de geçtiğimiz aylarda duyuran ve Premium abonelerine daha rafine bir içerik deneyimi vaat eden platform, Aposto Radyo olarak adlandırdığı podcastleriyle de öne çıkıyor. Aposto Gündem'le çıktıkları yolculuğu İstanbul odaklı yayın Aposto İstanbul, sanat dünyasına odaklanan Duende, spor ve kültürü keşfeden Punto, her sabah finans ve ekonomi dünyasına derinlemesine inceleyen Exante gibi dijital dergi formatlı yayınlarla genişleten Aposto, Tutto, 20'lik, Tasarlayanlar, Zappa Zamanlar, Bardağımda Ne Var gibi bağımsız yayıncılara da içeriklerini nitelikli içerik arayışında olan okurlara ulaştırma fırsatı veriyor. Aposto yayınlarından herhangi birine abone olmak için platformu ziyaret ederek yalnızca e-posta adresinizi girerek kaydolmanız yeterli oluyor.



İyi film izlemek isteyenlerin mabedi: MUBI

Dijital içerik deyince yalnızca gündelik içerikleri kastetmiyorduk. Filmler de pekala dijitalde sunulduklarında, dijital içerik sayılabilirler!

Bir internet hizmeti mi? Bir yayıncı mı? Bir dağıtımcı mı? Bir küratör mü? Bir sinefil mi? 2007'de Türk iş insanı Efe Çakarel tarafından kurulan MUBI'nin bu soruların her birine verdiği yanıt "evet." Londra, New York, İstanbul, Kuala Lumpur, Mumbai, Paris ve Amsterdam gibi büyük şehirlerde ofisleri bulunan MUBI, medyayı doğrudan internet üzerinden izleyicilere ulaştıran servisleri tanımlayan OTT (over-the-top) medya servisleri arasında sayılıyor. Aynı zamanda bir yapım şirketi ve film dağıtıcısı olan MUBI, kürasyon modeliyle çalışıyor. Kürasyon sistemiyle öne çıkan MUBI'nin sistemine her gün yeni bir film girerken, başka bir film çıkıyor. Eklenen yeni filmler günün filmi olarak ana sayfada görülüyor. En iyi yönetmenlerden en çok ödül kazananlara, sinefillerin merakla beklediği özel film seçkilerini servis modeliyle izleyicilerle buluşturan MUBI, kendine has anlatım dili ve kullanıcılarına seslenme biçimiyle de farklılaşıyor. Joachim Trier, Julia Ducournau, Andrea Arnold, Celine Sciamma, Chloe Zhao, Reha Erdem, Yorgos Lanthimos, Xavier Dolan, Werner Herzog, Luca Guadagnino gibi ünlü yönetmenlerin projelerine yapım ve dağıtım desteği sağladığı bilinen platforma, bilgisayarlardan, MacBook'lardan, iPhone, iPad, Apple TV, Android, Playstation, Roku, Samsung Smart TV gibi akıllı cihazların hepsinden erişilebiliyor. MUBİ ayrıca kullanıcılarına filmleri HD olarak indirme ve çevrimdışı izleme olanağı da sunuyor.

Türk internetinin sosyal içerik platformu: Onedio

Onedio'da yer alan bir yazıda dijital içerik platformlarından, içerik üreticiliğinden, interneti zaman geçirmesi keyifli bir yer kılan sitelerden söz ederken, Onedio'ya değinmesek olmazdı. 1 Ağustos 2012'de kurulan ve Türkiye'nin ilk içerik tabanlı sosyal ağı olarak yayın hayatına başlayan Onedio, yeni medyayı yeni çağın sosyal ağ dinamiklerini göz önünde bulundurarak dönüştüren, Türkiye internet medyası ekosisteminin eski oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Onedio'da kullanıcılar yemek, ev, yaşam ve gezi gibi pek çok kategoride birbirinden eğlenceli dijital içeriklere ulaşabilirken, anketleri çözerek ve içerikleri puanlayarak sosyal ağ yaklaşımına uygun bir biçimde Onedio editörlerinin ürettiği içeriklere katkıda bulunabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, Onedio'da profil oluşturarak geliştirdikleri yazılı içeriklerle platformda yer alabiliyor. Video cephesinde de dikkate değer içerikler sunan Onedio'nun haber servisi de son dakika habercilik bağlamında geleneksel medya kuruluşlarına taş çıkartıyor.

Dijital içerik pazaryerinden yola çıktık, eğitim platformlarında durakladık, yazılı içerik platformlarının her şeye kadir olabileceğini gösteren ve bağımsız sinemayı online ortama taşıyan MUBI ile yazımızı noktaladık. Kendimizi de unutmadık ;) İnternet, bulmak isteyene pek çok dijital içerik olanağı ve platformu sunuyor. Vaktinizi nasıl geçireceğiniz ise tamamen size kalmış!