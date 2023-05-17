2023'te Kanada Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

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Kanada vize başvurusu son dönemde Türkiye'den yapılan başvurularda artan ret oranları ve uzun bekleme süresi ile çeşitli mağduriyetlere sebep oldu. Kanada vizesi başvuru süreci ile ilgili merak edilenleri, gerekli evrakları ve başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken püf noktaları Türkiye'den yapılan Kanada vize başvurularında başvuru onay oranı en yüksek yetkili acente vizem.net'in danışmanlarından Esra Karataş'tan öğrendik.

Vize danışmanlık hizmetleri için: 0850 241 1868

Kanada Vize Türleri Nelerdir?

Kanada vizeleri en temelde ülkedeki oturum sürenizi belirleyen geçici ve kalıcı oturum vizeleri olarak ikiye ayrılıyor. Kanada'da en fazla 6 ay süreyle kalış hakkı tanıyan turistik, öğrenci, business ve çalışma vizeleri Kanada geçici oturum vizelerini oluşturmakta. Kanada kalıcı oturum vizeleri ise aile birleşimi, iş kurma ve yatırım gibi amaçlı başvurular sonucu alınabilen göçmenlik vizeleri olarak verilmektedir.

Kanada Vizesi Nereden Alınır?



Kanada vizesi, online başvuru yaparak Türkiye'deki Kanada dış temsilciliklerinden alınmaktadır. Online işlemlerden sonra yetkili aracı kurum olan VFS Global başvuru merkezinde biyometri (parmak izi kaydı ve fotoğraf) işlemleri tamamlanmalıdır. Pasaport teslimi ve geri iadesi de yine aracı kurum ofisi üzerinden yapılır.

Kanada vize başvuruları için tek onay merci Kanada dış temsilciliği Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bürosu (IRCC)dir.

Kanada Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada vize başvurusu çoğu ülkelerin vize prosedüründen farklı olarak gerekli evrakların online ortamda yüklenmesinin ardından başvuru sahibinin biyometri (parmak izi ve yüz tarama) işlemleri ile tamamlanır. Türkiye'de Kanada vizesi için yetkili aracı kurum VFS Global'in Ankara veya İstanbul merkezinden randevu alarak başvurunuzu tamamlamalısınız. Bu şehirler dışındaki VFS vize merkezleri Kanada vize işlemlerinde yetkili değildir.

IRCC tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde duyurulan son Bakanlık Yönergesi doğrultusunda, Kanada vize işlemlerinin elektronik ortamda tamamlanması gerekmekte olup, başvuru evrakları basılı şekilde teslim edilememektedir. Turistik gezi, iş ziyareti, geçici çalışma veya kısa süreli eğitim gibi amaçlarla yapılan Kanada geçici ikamet vizesi (temporary resident permit, TRV) başvurularında, online başvuru süreci dahilinde gerekli vize evraklarının başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Online vize başvurunuzu tamamlamak için çevirisi ve noter onayı yapılmış tüm vize belgelerini, IRCC tarafından belirlenen standartlarda taramalı, kaydetmeli ve elektronik başvuru portalına yüklemelisiniz. Size özel olarak listelenen Kanada vize belgeleri için yükleme işleminin tamamlanmaması halinde, vize başvurunuz işleme alınmamaktadır. Detaylı bilgi için https://vizem.net/kanada/vize/ sayfasından bilgi alınabilir.

Kanada Vize Başvurusu İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Online vize başvurusu esnasında vize uygunluk durumuna dair soruları cevaplamanızın ardından, hangi vize türüne başvurmanız gerektiği ve hazırlamanız gereken evrak listesi sistem tarafından oluşturmaktadır. Listede; pasaport, biyometrik fotoğraf ve başvuru formu gibi temel belgelerin yanında seyahat amacınız ve çalışma durumunuza göre sunmanız gereken diğer belgeler de yer alır.

Başvuruya devam edebilmek için bu listede "Application Form(s)" ve Supporting Documents" başlıkları altında listelenen tüm evrakları uygun şekilde hazırlayarak başvuru sistemine yüklemelisiniz.

2023'te Kanada Vize Ücreti ve Başvuru Masrafları Ne Kadar Tutmaktadır?

Kanada vize ücretleri, Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bürosu (IRCC) tarafından CAN cinsinde belirlenir ve vize türüne göre farklılık gösterir. 2023 yılında Kanada geçici ikamet vizeleri (turistik, iş, ziyaret, eğitim, çalışma vb.) için başvuru harcı, seyahat sağlık sigortası, online form doldurma, evrak yükleme ve danışmanlık ücreti dahil Kanada vize başvuru masrafları ortalama 265$ tutmaktadır.

Kanada vize harç ücretleri talep edilen ziyaretçi (geçici ikamet) vizesi türüne göre 100 ila 155 Kanada doları arasında, göçmenlik vizelerinde ise 1050 ila 2075 Kanada doları arasında değişmektedir.

Türkiye'den yapılacak başvurular için, son 10 yılda Kanada vizesi almadıysanız parmak izi kaydı vermeniz gerekir ve yukarıda verilen vize harç ücretine ek olarak aracı kurum vize merkezine 85 Kanada doları biyometri işlem ücretini de ödemeniz gerekmektedir.

Yukarıda verilen vize harç ücretleri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; başvuruya aile üyelerinin dahil edilmesi halinde veya Kanada'da 6 aydan uzun süreli eğitim için öğrenci vize uzatma harcı gerekmesi halinde bu tutarlar artmaktadır. Başvuru yapacağınız vize türü ve kişisel durumunuza göre en güncel ücret bilgileri için IRCC başvuru ücretleri sayfasını incelemenizi öneririz.

Kanada vize başvuru ücretini, online başvuru formunu imzaladıktan ve gerekli vize evraklarını sisteme yükledikten sonra yine online olarak kredi kartı ile ödemeniz gerekir.

Kanada Vizesi Ne Kadar Süre İçin Veriliyor?

Farklı vize türleri için Kanada'da kalış süreniz şu şekilde olabilir;

" Ziyaretçi ve turist vizeleri ile en fazla 6 ay

" Transit vize ile en fazla 48 saat

" Aile vizesi (süper vize) ile en fazla 2 yıl

" Uzun süreli öğrenci vizesi ile eğitim süresi + 90 gün

" Uzun süreli çalışma ve iş kurma vizesi ile iş sözleşmesi süresince

Kanada vize süreleri vize türlerine göre değişmektedir ve süre uzatma işlemleri vizenin bitiminden 30 gün öncesine kadar yapılabilmektedir.

Kanada Vize Reddi Nedenleri Nelerdir?

Kanada vize başvurularında en sık karşılaşılan vize reddi nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

" Başvuru sahibinin seyahat sonunda Kanada'dan ayrılacağına dair kanıtların, göçmenlik memuru tarafından ikna edici bulunmaması

" Hatalı, eksik veya sahte evrak beyan edilmesi

" Başvuru sahibine ait finansal kaynakların, Kanada seyahati masraflarını karşılamaya yeterli bulunmaması

" Temiz bir adli sicil kaydı ile uluslararası güvenlik standartlarının karşılanamaması

" Başvuru sahibinin, Kanada halkına bulaştırma ihtimali olan bir hastalık bulundurması veya talep edilmişse Kanada sağlık testinden geçememesi durumunda

Başvuru Konsolosluk IRCC departmanı tarafından değerlendirilip ret verilmesine karar verildiği zaman, kişinin başvuru yaparken oluşturduğu hesaba Kanada vize red maili ve red kararının neden verildiğine dair vize ret mektubu iletilir. Bu mektup içeriğinde ret kararının gerekçeleri belirtilir ve yeniden başvuru yapılıp yapılamayacağı bilgisi verilir.

Kanada vize reddi alanlar için itiraz başvurusu yapma hakkı tanınmamaktadır. Kanada geçici ikamet vize başvurusu reddedilen kişiler, uygun şartların sağlanması halinde yeniden başvuru yapabilmektedir.

Esra Karataş Hakkında

Esra Karataş 1985 yılında doğmuş lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Orta Doğu Teknik üniversitesinde tamamladıktan sonra uzmanlık alanı olan Restorasyon ve Tarihi Koruma alanında çalışmalar yapmıştır.

2021 yılından itibaren ise VZM Grup çatısı altında vize başvuruları ve oturum izinleri alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.