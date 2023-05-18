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Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da

Yurt dışı seyahatler için olmazsa olmaz pasaportların bedeli her zaman merak konusu oluyor. Dünyanın en pahalı pasaportlarının sıralandığı listede Avusturalya ilk sırada yer alırken Türkiye ilk 10'a girdi. İşte dünyanın en pahalı pasaportlarına ödenen ücretler...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 09:56, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 10:01
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Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da

Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. Sigorta firması William Russell'ın verilerine göre, Avusturalya en yüksek fiyattan pasaport veren ülke oldu.

Avustralya'da pasaport maliyeti 230 dolar olarak açıklandı.

Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 170 dolarla Meksika 2. sırada yer aldı.

Avrupa ülkesi İsviçre ise 140 dolarla Meksika'yı takip ediyor.

Akdeniz ülkesi İtalya ise listede 4. sırada yer aldı. Ülkenin pasaportu ise 135 dolar değerinde.

ABD'nin 130 dolar ile 5. sırada yer alırken Yeni Zelanda 128 dolar pasaport fiyatıyla 6. sırada yer aldı.

Listedeki diğer ülkeler sırasıyla; Şili, (127 dolar), Kanada (125 dolar), Japonya (115 dolar).

Türkiye 110 dolar pasaport ücretiyle listede 10. sırada yer aldı.

EN UCUZ PASAPORTLAR

Pasaport için en az para ödenen ülkeler arasında ise Çekya (27 dolar), Letonya (29 dolar), İspanya (33 dolar), Polonya (35 dolar) ve Slovakya (35 dolar) yer alıyor.

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