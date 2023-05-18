DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS): Sınav Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 10:11, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 10:14
DİB-MBSTS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken ÖSYM yaptığı açıklama ile sonuçların ilan edildiğini belirtti. İşte sonuç sogulama ekranı...
DİB MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI
DİB MBSTS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.