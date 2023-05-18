DİB-MBSTS sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

DİB-MBSTS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken ÖSYM yaptığı açıklama ile sonuçların ilan edildiğini belirtti. İşte sonuç sogulama ekranı...

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