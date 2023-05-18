Bakan Çavuşoğlu: Alman büyükelçiyi çağırıp tepkimizi gösterdik

TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
Meclis'in eğitimci vekilleri
Meclis'in eğitimci vekilleri
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Motorine 76 kuruş zam bekleniyor
Motorine 76 kuruş zam bekleniyor
AK Parti'de yeni kabine hesapları: Mehmet Şimşek ismi masada
AK Parti'de yeni kabine hesapları: Mehmet Şimşek ismi masada
EYT'de eksik prim detayı: Emekli aylığı bağlanmıyor
EYT'de eksik prim detayı: Emekli aylığı bağlanmıyor
Meteoroloji'den 6 bölge, 25 il için uyarı: Sağanak ve fırtına vuracak
Meteoroloji'den 6 bölge, 25 il için uyarı: Sağanak ve fırtına vuracak
AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen
AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen
İki fakülte kuruldu, bir fakültenin adı değişti
İki fakülte kuruldu, bir fakültenin adı değişti
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı
Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı
'AA'nın verileri ile YSK verileri yüzde 99,99 oranında tuttu'
'AA'nın verileri ile YSK verileri yüzde 99,99 oranında tuttu'
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
Depremzedeler otellerde kalmaya devam edecek: Parasını devlet ödeyecek
Depremzedeler otellerde kalmaya devam edecek: Parasını devlet ödeyecek
Ankara Valiliği uyardı: Bu ilçelerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor
Ankara Valiliği uyardı: Bu ilçelerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor
ENAG'ın başındaki isim seçimi 'hırsızlık' olarak nitelendirdi
ENAG'ın başındaki isim seçimi 'hırsızlık' olarak nitelendirdi
Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest bırakıldı
Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest bırakıldı
2022 yılında en çok el değiştiren otomobil markaları
2022 yılında en çok el değiştiren otomobil markaları
Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri
Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri
Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Çavuşoğlu: Alman büyükelçiyi çağırıp tepkimizi gösterdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman polisinin Türk basın mensuplarını gözaltına almasına ilişkin, "Alman büyükelçiyi çağırdık, basın ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın çifte standardını ortaya koyduk" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 10:36, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 10:37
Yazdır
Bakan Çavuşoğlu: Alman büyükelçiyi çağırıp tepkimizi gösterdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Cumhur İttifakı'nda yeni seçilen vekiller ve il başkanları ile basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Antalya'mızın tüm sorunlarını ortak bir akıl ile hep birlikte çözmek için Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak gece gündüz çalışacağız. Ben burada muhalefete bir soru sormak istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup batıdan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak? Sizler bu vaadi verirken, çiftçimize, turizmcimize, esnafımıza, ihracatçımıza sordunuz mu? Hani soruyorlar ya, dış politikanın vatandaşa etkisin nasıl olur? İşte tam olarak böyle olur.

"Vatandaşlarımızın milli egemenliğini hafife alan yayınlardır"

14 Mayıs'a giden süreçte ABD ve Avrupa basınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yayınlara da şahit olduk. Seçim sonrası geçiş sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda güya AB'ye tavsiyeler veren yayınlara da rastladım. Bunlar Türk demokrasisini ve hangi renkten, hangi görüşten olursa olsun vatandaşlarımızın milli egemenliğini hafife alan yayınlardır.

Türk gazetecilerin gözaltına alınması

İki yıkıcı afet yaşadık, 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Buna rağmen seçimleri böylesine yüksek bir katılımla gerçekleştirmek demokrasimizin gücünü de ispat etti. Ne var ki, uluslararası basının taraf tutumunu bazı uluslararası gözlemcilerde de gördük. İşte AGİT ve AKPM gözlemcilerinden uluşan uluslararası gözlem misyonunun basın toplantısında kullandığı siyasi içerikli ifadelere tepkimizi bakanlık açıklaması ile de ortaya koyduk. Bize bu eleştirileri yapan iki misyonun şefi de Alman, ama bakıyorsunuz aynı Almanya'da Sabah gazetesinden iki basın mensubumuz bir FETÖ'cünün yalan yanlış ihbarıyla gözaltına alınıyor. Hem de Sabah gazetesinin Avrupa haberinin merkezinin bulunduğu Frankfurt'ta ofislerinin basılması suretiyle. Tabi bakanlık olarak gerekli açıklamayı da yaptık, büyükelçiyi de bakanlığa çağırıp tepkimizi gösterdik.

Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders verleye kalkan Almanya'nın çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymuş olduk. Bunlar bir de söylüyor, neymiş basın özgürlüğü sınırsız değildir. Biz Türkiye'de PKK'ya destek veren Türkiye'de darbe girişimini planlayan gazetecilerle ilgili Türkiye'de soruşturmalar devam ederken basın özgürlüğünden dem vuranlar, bize ders vermeye çalışanlar FETÖ'cülerin ihbarı üzürine Sabah gazetesine baskın düzenliyorlar ve neymiş basın özgürlüğü sınırsız değildir. Tamam sınırsız değildir de, gözaltına alıyorsunuz, sonra hemen serbest bırakıyorsunuz aslında gözdağı vermek, sindirmek. Niye, FETÖ'cülerle ilgili PKK ile bağlantıları olan oradaki PKK destekçileri ile ilgili aydınlatıcı haberler yayınladıkları için. Demokrasiye milli iradeye olan bağlılığımız uluslararası siyasetin mevcut durumu ve bu çifte standartlı uygulamalar dikkate alındığında çok daha anlamlı.

Ayrıntılar gelecek...

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber