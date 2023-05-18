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MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi bir önceki anket dönemine göre geriledi. Büyümede ise beklenti yukarı yönlü oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 12:16, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 12:16
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MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 39 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,46 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,41'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37,17 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 31,02'den 29,84'e düşerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,54'ten 17,74'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,09 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 24,08'den 24,61'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 37,75 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 38,4 milyar dolara yükseldi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 26,1 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 8,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'ten 3,7'ye, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten 4,6'ya yükseldi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 11,11 düzeyinde oluştu.

Faiz kararı 25 Mayıs'ta açıklanacak

Öte yandan, Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 25 Mayıs Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.

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