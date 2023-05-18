Kılıçdaroğlu: Vatanını seven sandığa gelsin
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz vatanı sokakta bulmadık, vatanını seven sandığa gelsin."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 12:42, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 13:06
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
Biz vatanı sokakta bulmadık, vatanını seven sandığa gelsin.
28 Mayıs'ta sandığa gitmek, hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani mecburiyettir.