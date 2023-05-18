Kamu-Sen'den deprem bölgesindeki memurların 'afet tazminatına' ilişkin dilekçe

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamada, deprem bölgesinde görev yapan kamu görevlilerine ödenecek tazminata ilişkin Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderildiği ifade edildi.

Buna göre dilekçede, 6 Şubat'taki felaketin ardından bölgede kamu hizmetlerinin aksamadan sunulması, devletin vatandaşa kesintisiz hizmet götürebilmesi ve bölgede çalışmayı teşvik etmek adına kamu personeline "afet tazminatı" ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının, 12 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen ödemelerin, depremin yaralarının sarılması ve bölgede çalışmanın teşvik edilmesi bakımından olumlu olmasına rağmen eksikleri olduğu kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Tazminat ödemelerinin kapsamı, olağanüstü hal ilan edilen 11 ilimizin bütün ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları için geçerli olacak şekilde genişletilmeli, deprem bölgesinde görevli tüm kamu çalışanları istisnasız olarak bu haklardan faydalandırılmalıdır. Kararla getirilen ödemelerin 6 ayla sınırlı olmasının, alınan tedbirlerin arzu edilen etkisini azaltacağı düşüncesindeyiz. Bu nedenle düzenlemedeki 6 ay sınırı uzatılarak, söz konusu ödemelerin deprem konutları tamamlanıncaya kadar yapılması sağlanmalıdır."

Söz konusu tazminattan, fiili çalışma durumu dikkate alınmaksızın bölgede görevli tüm kamu çalışanlarının faydalandırılması gerektiği belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Bölgede hayatını kaybeden kamu çalışanlarımızın geride kalanlarına sahip çıkılması ve depremden etkilenen yerlerdeki istihdamın desteklenerek ekonomik hayatın normale dönmesine olumlu etki yaratması adına YÖK'ün afetzede öğrenciler için yüzde 25 ek kontenjan ayrılmasına yönelik kararına benzer şekilde, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kamu çalışanlarının birinci derece yakınları için de bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında kontenjan ayrılmalıdır."

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilgili Cumhurbaşkanı kararının olumlu olduğunu belirterek, tespit ettikleri eksiklerin giderilmesi ve ilave tedbirlerin alınması halinde olumlu sonuçların daha da artacağını ifade etti.