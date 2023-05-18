PKK ve FETÖ mensubu 5 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı
Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ mensubu 5 terörist yurt dışına kaçarken gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 14:19, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 14:54
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 3'ü FETÖ, 2'si PKK'lı olan 5 terör örgütü mensubunu Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.
Yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan söz konusu teröristlerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.