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PKK ve FETÖ mensubu 5 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı

Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ mensubu 5 terörist yurt dışına kaçarken gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 14:19, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 14:54
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PKK ve FETÖ mensubu 5 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 3'ü FETÖ, 2'si PKK'lı olan 5 terör örgütü mensubunu Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.

Yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan söz konusu teröristlerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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