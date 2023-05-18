Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyesi Çelik'i Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirmişti.