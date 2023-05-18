Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 15:12, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 15:56
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyesi Çelik'i Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirmişti.