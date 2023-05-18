Külünk: Özel bankalar Türkiye üzerinden operasyon çekiyor

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Metin Külünk, esnaf ve çiftçilerin aranarak talepte bulunulduğunu ileri sürdü:

"Özel Bankalar esnafı, çiftçiyi, emekçiyi arayıp kredi kartlarını pazartesiye kadar kapatmalarını istiyor. Beş yüz bin Tl'lik kredi kartları elli bin Tl'ye düşürüldü. Özel Bankalar üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor?"

Külünk, şu ifadeleri kullandı:

"Garanti Bankası'nın yönetimine soruyoruz. Siz Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde bu milletin bankanızda olan mevduatlar üzerinden para kazanıyorsunuz. Şimdi seçime on gün kala esnafın kredi kartı limitlerini düşürmek (500 bin lira olan limiti 50 bin liraya) ne demek? Hem de seçime on gün kala bu kararı kim adına alarak piyasaların morali ile oynuyorsunuz?"