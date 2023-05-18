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'Performansa dayalı maaş, çalışanların sağlığını olumsuz etkiliyor'

İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesinden araştırmacılar, performansa dayalı ücretlendirmenin çalışanlarda fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açtığını tespit etti. Araştırmacılar oluşturacağı olumsuz etkilere vurgu yaparak işverenleri bu konuda gerekli önemleri almaya çağırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 15:50, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 15:53
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'Performansa dayalı maaş, çalışanların sağlığını olumsuz etkiliyor'

Independent gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık'taki ailelerin sosyo-ekonomik durumu hakkında en kapsamlı çalışma olan "Understanding Society" platformunun verilerine dayandırılan araştırma, maaşlarını performansa bağlı alan çalışanlarda, yüksek tansiyon, kalp damar ve ruhsal sağlık sorunlarına daha sık rastlandığını ortaya koydu.

Araştırmada, performansa bağlı ücret alan çalışanların kanında, yüksek stresle ilişkilendirilen fibrinojen seviyelerinin arttığı belirtildi.

Araştırmacılardan Aberdeen Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Keith Bender, önceki araştırmalarda olduğu gibi, bu çalışmanın da performansa dayalı ücret alan kişilerin fiziksel yıpranmalarına ilişkin kanıtlar ortaya koyduğunu söyledi.

Performansa dayalı ücretin çalışanlarda yol açtığı sağlık sorunlarına da değinen Bender, başta erkekler olmak üzere, bu şekilde çalışan kişilerde kronik stres ve yüksek tansiyona daha çok rastlandığını ifade etti.

Bender, performansa dayalı iş yeri sözleşmelerinin çalışanlar için oluşturacağı olumsuz etkilerine vurgu yaparak işverenleri bu konuda gerekli önemleri almaya çağırdı.

Bir diğer araştırmacı Daniel Powell da araştırmanın sonuçlarına ilişkin, performansa dayalı çalışanların, gelir kaygısıyla daha çok zaman ve çaba sarf etme gereği baskısı altında olduklarını söyledi.

Söz konusu baskının çalışanlarda kronik strese yol açtığına değinen Powell, bunun alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi kötü yönelimlerin yanı sıra diğer sağlık sorunlarına yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Araştırmanın sonuçları "Industrial Relations" dergisinde yayımlandı.

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