Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlık

Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak. Bu sınır kapılarında da hazırlıklar sürüyor.

Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.

Sınır kapısında paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.

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