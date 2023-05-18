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Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı derdini camlara yazdı

İstanbul Kartal'da ev sahibinin kira artışını kabul etmeyince evinden çıkartıldığını ileri süren kiracı Hasan Şengün, derdini anlatmak için dairesinin pencerelerine süreci anlattığı kağıtlar astı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 17:13, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 17:15
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Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı derdini camlara yazdı

Kartal'da yaşayan Hasan Şengün, yaklaşık dört yıl önce 1650 TL'lik kirayı ev sahibine elden vereceğine dair sözleşme imzalayarak evi tuttu.

Bir süre sonra 2 bin liraya yükselen kirasını her ay düzenli olarak ev sahibine elden ödeyen Şengün, ay sonunda ev sahibinin, 8 bin TL kira istediğini ifade etti. Kiracı Şengün, bu fiyatı karşılayamayacağını, kiranın 4 bin TL olmasını istediğini ancak ev sahibinin teklifi kabul etmediğini söyledi.

4 yıl boyunca elden verdiği kirayı ödemediğini iddia etti

Kiracısının dört yıl kira ödemediğini iddia eden ev sahibi, Hasan Şengün'ü dava etti. Eve gelen haciz kağıdıyla şoke olan kiracı Şengün, hukuk mücadelesi başlattı.

Dört yıldır oturduğu dairesinde ev sahibi tarafından haksızlığa uğradığını belirterek çıkarıldığını iddia eden kiracı Hasan Şengün, yaşadığı süreci kağıtlara yazarak, çıkarıldığı evin pencerelerine astı.

"Psikolojimiz bozuldu"

Şengün, olayı şöyle anlattı: "Ben apartmanın balkonunda kağıtları yapıştırdım. Kendimi ifade etmek için bunları yaptım. Ben bu apartmanda 15 sene kaldım. 7 sene başka dairede, 4 sene de en son oturduğum dairemde kaldım. Ev sahibim olan kadın 'kirayı elden vereceksin' dedi, ben de hep elden verdim kiralarımı. Ev sahibimle çok samimiydik. Biz de samimiyetine dayanarak 3 sene kirasını ayın 15'inde elden verdik. Sonra kiramı 8 bin lira yapacağını söyledi.

Biz de '2 bin lira veya 4 bin lira yapalım' dedik, ancak onlar 8 bin liradan bahsettiler. Biz de bunu veremeyeceğimizi söyledik ama bunlar bizi dışarı atmak istediler. Ben de kendimi ifade etmek için böyle bir yola başvurdum. Kimseyle burada kavga etmedim, tartışma yaşamadım. 15 sene kaldım burada. Ben adalete güveniyorum, mağduruz. Psikolojimiz bozuldu."

Ev sahibi iddiaları reddetti

Telefonla ulaşılan ev sahibi H.S., iddiaları reddederek, kiracının 3 senelik birikmiş kira borcu olduğunu, bu bedelin kendisine ödenmesi gerektiğini söyledi.

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