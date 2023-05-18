İş makinesiyle göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Nevşehir'de hafriyat çalışması sırasında kullandığı iş makinesiyle göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 17:36, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 17:37
Edinilen bilgiye göre, Çardak köyünde yer altına kazılan patates deposunun üstündeki hafriyat alanında iş makinesiyle çalışan 38 yaşındaki Adem K, göçük nedeniyle boşluğa düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçükten çıkardıkları işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Adem K'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.