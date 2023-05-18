Sahte araç satış ilanıyla 540 bin lira dolandırdılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.P, M.G. ve H.B'nin Kayseri'de saklandıklarını tespit etti.

İnternet üzerinden sahte ilan veren 3 şüpheli, telefonda anlaştıkları kişiyi, aracı 540 bin liraya alması için Malatya'dan Erzurum'a çağırdı.

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