Bahçeli'den 14 Mayıs mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığını dile getiren Bahçeli, "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir. 19 Mayıs 1919'un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir." dedi.

Öte yandan Bahçeli, depremzede vatandaşlara hakaret edenlere ilişkin ise "Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır." ifadelerini kullandı.

85 milyon Türk vatandaşı için birlik çağrısında bulunan MHP lideri, "Türkiye'nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur." dedi.