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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması" programında seçimin ikinci turuna 10 gün kala İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı, "İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 20:35, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 21:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması" programına katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Hangi kirli pazarlıkların içinde oldukları bizi ilgilendirmez, biz işimize bakarız. İkinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine inanıyoruz.

Kimseyle pazarlığımız yok, milletimizin emrindeyiz, milletimizin hizmetkarıyız. Gabar petrolünü çıkardığımızandan itibaren halkımız ondan da istifade edecek.

Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız. Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz. Ticari araçlar için ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik.

"ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ, HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK"

Gençlerimizin yıllık 150 bin liralık kazançlarından vergi almıyor, sigorta primlerini ödüyoruz. 2 kavram önemli: güven ve istikrar.

Gençler unutmayın. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek. Geçmişte adımlar atamasın diye ülkemizin önüne nice tuzaklar kuruldu. Yaşadığımız her musibetin gerisinde Türkiye'yi oyun dışında tutma vardı. Bize düşmanlar. Ülke kaynaklarını Londra tefecilerine akıtmaya devam etseydik, inanın bizden kıymetlisi olmazdı. Biz sadece milletimizin desteğini istedik ve bunun için çalıştık. Eksiklerimiz şüphesiz vardır. Türkiye'nin büyümesi milletimizin huzuru için verdiğimiz mücadele sonuna kadar samimiydi.

Terör örgütlerinin kanlı saldırılarına karşı mücadele ederken, çözüm yolu ararken de samimiydik. 15 Temmuz'da tanklara meydan okurken de samimiydik. Sizler bu mücadelenin hepsinde de bizimle beraberdiniz.

"29 MAYIS FETHİNİ BİRLİKTE KUTLAYALIM"

Esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısındaki adaletsizliği giderme sözü verdik.

Milleti tehdit ederek, depremzede vatandaşlarımıza hakaret ederek siyaset olmaz.

Cumartesi ve pazar günü Devlet beyle birlikte deprem bölgesinde olacağız. İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım."

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