OpenAI, ChatGPT'nin iOS uygulamasını yayınladı. İlk etapta ABD kullanıcılarına açılan iOS uygulaması yakında tüm dünyadaki kullanıcıların ilgisine sunulacak. Şirket bir sonraki adımda ise ChatGPT'nin Android uygulamasını yayınlamayı planlıyor.

ChatGPT, yayınlandığı ilk dönemde hızlıca 100 milyon kullanıcı barajını aşmıştı. Hatta öylesine ilgi gördü ki; hemen hemen her endüstrinin yapay zeka dönüşümüne ayak uydurmak için yarışmaya başladığına şahit olduk. Uygulamanın da benzer bir ilgiyle karşılaşması mümkün.

Şirketin blog gönderisinde paylaşılan bilgilere göre, uygulama sesli komutları da kabul edecek. ChatGPT şimdiye kadar OpenAI'nin web sitesinde online olarak mevcuttu. Aynı şekilde kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar üretmek amacıyla kullanılan bir uygulama arayüzü aracılığıyla ChatGPT'ye erişebiliyordu.

Her ne kadar App Store'da OpenAI'ın yazılımını kullanan uygulamalara rastlamış olsak da, ChatGPT ilk kez App Store'da karşımıza çıkmış oldu. Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan uygulama, ChatGPT Plus için 20 dolarlık uygulama içi satın alma seçeneğine sahip.

