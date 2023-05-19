Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı



Seçimin ikinci turuna yüzde 4,5 oy farkı ile giren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. İl başkanları ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tur için sürenin kısalığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatına "Seçmenin gönlünü alın" talimatını verdi. Tayyip Erdoğan, önceki gün online seslendiği AK Parti teşkilatına da 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için uyarılarda bulundu.

28 Mayıs'a kısa bir süre kaldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde çok kısa bir süre var" diyerek bölgelerinde oy düşüşü yaşanan yerler başta olmak üzere seçmene dönük yüz yüze ziyaretleri artırılmasını istedi. "Seçmen neye kızdıysa sebebini bulun" dediği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu tespitlerin rapor halinde genel merkeze ulaştırılmasını istediği kaydedildi.

Teşkilat mensuplarına "Ne yapın edin vatandaşın gönlünü alın. İlk turda fark attık diye rehavete kapılmayın" dediği öğrenilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'na sağlam ve emin adımlarla girilmesini istediği bildirildi.

Resul Ekrem Şahan