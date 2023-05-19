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HÜDA-PAR, Kılıçdaroğlu'na parti programı yolladı

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, beraberindeki heyetle birlikte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na parti programını PTT aracılığıyla hediye etti. İmir "Kılıçdaroğlu okuduğunu anlama konusunda zorlanıyor. Bunun için kendisine ücretsiz kurs vereceğiz. Gönderdiğimiz başvuru formunu doldurup ve seviyesini de yazarak ilgili seviyeye uygun kursa kendisini alacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 07:46, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 07:48
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HÜDA-PAR, Kılıçdaroğlu'na parti programı yolladı

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Merkezi, CHP'liler tarafından parti programına karşı yapılan eleştrilere cevap verdi. HÜDA-PAR, bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti programı gönderdi. PTT önüne gelen HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, kendilerine karşı algı yapılmaya çalışıldığını belirterek "Kılıçdaroğlu'na bir adet parti programı, ücretsiz Türkçe dersi ve siyasi ahlak dersi başvuru formu ilettik" dedi.

"PROGRAMIMIZI OKUYAN HERKES ANLAYABİLİR"

İmir "Öncelikle herkesin bilmesi gereken bir husus var; parti programımız Türkçe yazılmış olup çok anlaşılır bir dille yazılmıştır. Partimizin program ruhu 'Önce insan, öncelik adalet' düsturudur. Toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirecek bir dille kaleme alınmıştır. Amacımız problemlere köklü çözümler bulmak. Okuyan herkesin rahat bir şekilde anlayabileceği bir program" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA KURS VERECEĞİZ"

"Malumunuz Türkçe yazılmış bu programımızı henüz tam anlamıyla anlamayan siyasetçi ve gazeteciler var" diyen Hüseyin İmir "Bunların başında Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Bugün bizi bu zarfı gönderme ihtiyacı hissettiren de bu durum. Bu sebeple hazırladığımız zarfı kendisine yolluyoruz. Ayrıca zarfımız içerisinde bir başvuru formu mevcut. Bu formu da okuduğunu anlamayan kişilere yönelik ücretsiz. Kısa bir süre önce genel başkanımız 'Parti programlarında bulunan ifadeleri anlamada ve kavramakta zorluk çekenlere ücretsiz Türkçe kursu açacağız. Okuduğunu bile bile çarpıtarak algı yapanlara karşı da siyasi ahlak dersi vereceğiz' demişti. Biz de Genel Başkanımızın bu ifadesini bir talimat olarak kabul ederek böyle bir çalışma başlattık. Gözlemlediğim kadarıyla Kılıçdaroğlu okuduğunu anlama konusunda zorlandığını, bu kursumuza bir kursiyer olarak hak kazandığını ve bu anlamda da onu tebrik ettiğimizi beyan ediyoruz. 28 Mayıs'tan sonra bu açılacak kursumuza Kılıçdaroğlu'na gönderdiğimiz başvuru formunu doldurup ve seviyesini de yazarak ilgili seviyeye uygun kursa kendisini alacağız. Ama kendisinden bir ricamız var kursa gelmeden önce derslerine iyi çalışmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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