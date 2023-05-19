Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç inzivaya çekildi!



Serdar Ortaç, kardeşini kaybettikten sonra eve kapandı. Sanatçı, çektiği kısa videolarda 'Hayat kısa artık hiçbir şeyi kafama takmıyorum' diyerek yeni yaşam felsefesini anlatıyor, gençlere abi tavsiyeleri veriyor.



Bir yandan MS hastalığıyla mücadele eden, ardından eşinden boşanan Serdar Ortaç, son olarak da 40 yaşındaki kardeşi Okan Ortaç'ı kaybedince kendine yeni bir hayat kurdu.

Işıltılı dünyayla arasına mesafe koyan sanatçı, vaktini evde geçiriyor, bazen de kısa videolar çekip sevenlerine yeni hayat mottosunu anlatıyor, gençlere tavsiyelerde bulunuyor.

KUMARA HAYIR

Ortaç videolarında sevenlerine "Kimseyi üzmeyin, büyük hırslara kapılmayın, sizi sevenlere sıkı sıkı sarılın.



Para, şöhret gelir geçer, baki kalan dostluklardır. Hayat kısa, hiçbir şeyi kafanıza takmayın!" diyor.



Sanatçı, gençlere ise "Eski bir kumarbaz olarak söylüyorum asla bu illete bulaşmayın!" diye tavsiyelerde bulunuyor.



ÖMER KARAHAN