'Bankalardan kendi dövizimizi çekemiyoruz'

Reel sektörde finansmana erişimde çok ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, "Bırakın TL veya döviz kredi çekmeyi kendi dövizimize bile ulaşamıyoruz. Bankalar günlük 5 bin dolarlık sınır getirdiler. Kendi hesaplarımızdaki paramızı çekemiyoruz, ödemelerimizi yapamıyoruz, hem ithalat yaparken hem de ihracat yaparken elimiz kolumuz bağlanıyor. Biz de döviz ihtiyacımızı dışarıdan karşılamak zorunda kalıyoruz" açıklaması yaptı.

Şu an biz kendi ithalat evraklarımızı almak için yani ham madde almak için dışarıdan döviz topluyoruz, özellikle de Kapalıçarşı'dan almak zorunda kalıyoruz. Orada da oluşan marj bizi çok zorluyor" diye konuştu.

Kredilere getirilen sınırlamaları piyasalara müdahale anlamına geldiğini söyleyen Önel, "Bu durum serbest piyasada istemediğimiz ve piyasayı çok olumsuz etkileyecek bir durum. Beklentimiz tekrar normal ekonomi politikalarına dönüş ve merkez bankasının özellikle de almış olduğu kararların esnetilmesi" dedi.