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PKK elebaşılarından Remzi Kartal, ikinci tur için Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK elebaşılarından Remzi Kartal, ikinci tur seçimlerinde adaylarının yine Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 09:22, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 09:24
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PKK elebaşılarından Remzi Kartal, ikinci tur için Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

İkinci tura kalan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Daha önce Erdoğan'a karşı zaferi olmayan Kılıçdaroğlu, seçim öncesi HDP'yi de yanına çekerek atak yapacağını düşündü.

Kılıçdaroğlu, "Öcalan" severlerin sesi oldu

Ancak sırtını dayadığı parti, Türkiye genelinde oy kaybına uğrayınca kendi tarafı bile Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Seçim meydanlarında

"Öcalan'a özgürlük"

diye bağıranlara ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu, cezaevindeki PKK'lıları af yoluyla bir şekilde çıkarılacağını umut edenlerin de bir yerde sesi oldu.

Sık sık Selahattin Demirtaş için özgürlük naraları atan Kılıçdaroğlu, HDP'nin kendi seçmeniyle buluşmasında sık sık özerklikten bahsetmesine de karşı duramadı.

PKK'dan ikinci tur için de destek geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bir ara masadan kalkmasına neden olan bu ortaklık Kılıçdaroğlu için hiç sorun haline gelmedi.

Bu da PKK'nın yeniden Kılıçdaroğlu'nu desteklemesini engellemedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından biri, ikinci tur için yine CHP Genel Başkanı'nı işaret etti.

Remzi Kartal: Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz

Kırmızı bültenle aranan terörist Remzi Kartal, ikinci tur seçimlerinde adaylarının yine Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Terör örgütünün kanalında canlı yayına katılan Kartal,

"Oylarımızın ziyan edilmemesi için geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermemeliyiz. Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz."

dedi.

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