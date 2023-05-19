Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın başlayacak

Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor
Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor
Zafer Partisi Basın Danışmanı Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti
Zafer Partisi Basın Danışmanı Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti
Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanık adli kontrolle tahliye edildi
Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanık adli kontrolle tahliye edildi
AK Parti'den Sinan Oğan mesajı: Anlaşamayacağımız bir şey yok!
AK Parti'den Sinan Oğan mesajı: Anlaşamayacağımız bir şey yok!
14 Mayıs kesin seçim sonuçları bugün ilan edilecek
14 Mayıs kesin seçim sonuçları bugün ilan edilecek
Merkez Bankası açıkladı: Nakit avansta sınırlama uygulanmayacak
Merkez Bankası açıkladı: Nakit avansta sınırlama uygulanmayacak
Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı
Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050
14 Mayıs seçimlerinde Adayların en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?
14 Mayıs seçimlerinde Adayların en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız
Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi
Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama
Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' kontenjanlarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' kontenjanlarıyla ilgili açıklama
Bankalar kredi kartından nakit avans çekimini durdurdu
Bankalar kredi kartından nakit avans çekimini durdurdu
TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
Meclis'in eğitimci vekilleri
Meclis'in eğitimci vekilleri
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın başlayacak

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs tarihlerinde yurt dışı temsilciliklerde oy verebilecek- Bu seçmenler için oy verme işlemleri gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 10:47, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 10:48
Yazdır
Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın başlayacak

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri yarın başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın başlayacak, 24 Mayıs'a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

- Yurt dışı oylar, yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber