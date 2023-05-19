Diyanet İşleri Başkanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Mesajda, vatanı her yandan kuşatan işgal kuvvetlerine karşı 19 Mayıs'ta sarsılmaz bir kararlılık gösterildiği anımsatılarak, "Hürriyetine meftun aziz milletimiz, büyük bir azim ve cesaretle destansı bir şekilde vatan savunması yapmış, dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir zafer elde ederek bağımsızlığını bütün dünyaya ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ay yıldızlı bayrağın altında özgürce yaşanan bağımsız ve güçlü Türkiye'nin, şanlı istiklal mücadelesinin bir eseri olduğu vurgulanan mesajda, bu eseri muhafaza ve müdafaa etmenin, milli ve manevi değerler ışığında geleceğe taşımanın, bu vatanda yaşayanların en büyük sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluş mücadelesi verenlerin saygı ve minnetle anıldığı açıklamada, "Aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyor, birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi ilelebet daim ve baki kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz." ifadesi kullanıldı.