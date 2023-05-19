Ankara'da kız kardeşini öldürüp, erkek kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kız kardeşini bıçakla öldürüp, erkek kardeşini de yaralayan zanlı Şahin Ş, cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 12:35, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 12:29
Şahin Ş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olayın geçmişi
17 Mayıs'ta Mamak'ın Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Şahin Ş, sağlık görevlisi kız kardeşi Songül Ş. ve erkek kardeşi Abbas Ş. ile tartışmıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin Ş, kız kardeşini bıçakla öldürmüş, erkek kardeşini de yaralamıştı.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Şahin Ş, balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.