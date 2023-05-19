Ankara'da kız kardeşini öldürüp, erkek kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı

17 Mayıs'ta Mamak'ın Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Şahin Ş, sağlık görevlisi kız kardeşi Songül Ş. ve erkek kardeşi Abbas Ş. ile tartışmıştı.

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